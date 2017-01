Le MBB et le NCB assurent l’essentiel

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

Le championnat de la nationale 1 des seniors hommes, qui a entamé sa 7ème journée le week-end passé, n’a pas connu de grands changements. Le MBB et le NCB se sont imposés à domicile, alors que l’OEK est revenu bredouille de son déplacement à Aïn Azzel. Le MB Béjaïa n’a pas trop souffert devant le WA Tlemcen, en empochant une belle victoire sur le score de 3/1 (25/21, 23/25, 25/23 et 25/23). Un résultat qui permet aux Béjaouis de se hisser à la 4ème place, en compagnie de leur adversaire du jour, avec 10 points au compteur. Le NC Béjaïa qui recevait à la salle Bleue le MCB Laghouat a, quant à lui, dominé la partie de bout en bout pour s’offrir à la fin une précieuse victoire sur le score de 3/0 (25/15, 25/17 et 25/19).Un succès qui maintient les Bejaouis à la 4ème place avec 11 points et les recadre sur la trajectoire de l’objectif tracé en début de saison. Les banlieusards de l’OE Kseur sont revenus de leur déplacement à Aïn Azzel avec une défaite devant l’EFAA locale sur le score de 3/1 (25/15, 18/25, 25/17 et 25/23). Une défaite qui ne change néanmoins rien au classement des capés d’Imad Saidani qui restent scotchés à la cinquième place avec 8 points. Concernant la huitième journée programmée pour le vendredi prochain, le MBB recevra la coriace équipe de l’Étoile sétifienne, l’OEK se rendra à Laghouat pour affronter le MCBL, alors que le NCB ira rendre visite à la JSCO.

Z. H.