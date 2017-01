Le MB Bouira tenu en échec

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Le leader du championnat de la régionale Une, le MB Bouira qui a accueilli, sur son terrain Saïd Bourouba, son homologue de l’ESM Boudouaou, n’a pas fait mieux que de se contenter d’un match nul. Les Bouiris ont été accrochés à domicile par cette coriace équipe de Boudouaou en faisant un but partout. Mais le MBB garde toujours son acquis avec désormais deux points d’avance sur la JS Tixéraine qui a délogé la JS Akbou de la 2e place après son succès sur le score d’un but à zéro. L’E Sour El Ghozlane a pris un carton en s’inclinant sur le score sans appel de 4 à 1 devant le CRB Tizi Ouzou qui renoue avec la victoire après une longue attente et qui respire un peu. L’ES Azeffoun confirme son grand retour au premier plan en battant son voisin de l’O Tizi Rached sur le score de 3 à 1 et lui complique la situation. La JS Tichy n’a pas pu faire mieux en faisant match nul at home sur le score de 2 à 2 devant le NR Bouchaoui. La lanterne rouge, le CB Sidi Moussa a concédé une nouvelle défaite cette fois face au NR Dely Ibrahim sur le résultat de 2 à 0. Le derby entre le CRB Bordj El Kiffan et l’IR Birmandreis est revenu aux gars de Fort de l’Eau par la plus petite des marges (1 à 0). Enfin, l’EC Oued Smar a été à nouveau accrochée à domicile, cette fois par le WB Saoula en faisant 0 à 0.

A.M.