Boudouaou a terminé à dix

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Le Mouloudia de Bouira a été accroché par l’ESM Boudouaou sur le score d’un but partout. La rencontre, qui s’est déroulée devant une assistance nombreuse, a failli sortir de son cadre sportif. Les locaux ont exercé une énorme pression sur les visiteurs dès l’entame du match, en ratant plusieurs occasions de but : la barre de Ziani 05’, ou encore ces actions de buts 15’, 17’. Azzouni, dont la titularisation a étonné plus d’un, a raté au moins trois occasions de but. A la demi heure de jeu, coup de théâtre : coup franc au profit des visiteurs transformé par le joueur Berriche, qui met la balle dans la lucarne. Ce fut d’ailleurs l’unique action des visiteurs durant toute la partie. Les locaux conduits, par Omar Allouache, visiblement fatigués, ratèrent plusieurs occasions de but à cause de leur excès de précipitation et d’énervement. Même scénario en seconde mi temps, le Mouloudia s’est carrément installé dans le camp adverse dont les joueurs refusaient de jouer et se sont contentés de casser le jeu a travers des simulations de blessures, obligeant, ainsi, le référé d’arrêter à chaque fois le match. Malgré la présence de policiers et du président de l’ESM Boudouaou derrière la cage du portier de l’ESMB, ce dernier trouva à chaque fois le moyen de simuler une blessure ou autre chose pour arrêter le match. La pression mouloudéenne a fini par donner ses fruits à la 70’, lors d’un coup franc joliment disputé en profondeur par Hamitouche, qui trouve la tête de Akil. La balle est repoussée une première fois sur la ligne, mais cette fois-ci Chedani réussit à percer la muraille de Boudouaou et égalise pour son équipe. Le Mouloudia, poussé par le public, maintient la pression, mais sans pour autant réussir à inscrire un second but. Alors que l’entraîneur de Boudouaou a puisé ses remplaçants, son attaquant Abderahim s’écroule, suite à un blocage dorsal qui a nécessité son évacuation d’urgence vers l’hôpital de Bouira. L’ESM Boudouou a joué les dix dernières minutes à dix, mais cela n’a pas profité aux locaux, malgré les entrées de Belouarem à la place de Azzouni et Charef à la place de Allouache. Des changements systématiques et non tactiques qui n’ont pas porté le changement attendu.

A M’hena