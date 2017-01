Medjani et Feghouli, les grands absents

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Alors que tout le monde croyait que la liste des 23 n’allait être annoncée qu’aujourd’hui, lors de la conférence de presse qu’il avait prévu, Georges Leekens en a décidé autrement en la dévoilant avant-hier déjà, via le site de la FAF.

Le Belge qui a annoncé une liste élargie à 32 joueurs a finalement écarté neuf éléments, dont deux cadres de l’équipe. Il s’agit de Sofiane Feghouli, le sociétaire de West Hum (Premier League), et du capitaine Carl Medjani, le défenseur de Leganes (Espagne). Les deux joueurs ont donc payé cash leur manque de temps de jeu avec leurs clubs respectifs. Le sélectionneur des Verts a décidé de se passer de leurs services, leur préférant des joueurs plus frais, comme Benyahia et Bensebaini, les deux défenseurs axiaux de l’USM Alger et de Rennes, sans oublier Guedioura, le sociétaire de Watford. Medjani et Feghouli n’iront donc pas au Gabon et seront les grands absents de cet évènement continental.

Meftah et Mesbah de retour

Par ailleurs, deux joueurs qui ont porté les couleurs nationales par le passé ont refait surface et seront parmi les 23. Il s’agit des deux arrières latéraux Mohamed Rabie Meftah le joueur de l’USM Alger et Djamel Eddine Mesbah de Crotogne (Italie). Mesbah sera la doublure de Faouzi Ghoulam qui pète la forme avec Naples et qui sera le titulaire sur le côté gauche de la défense. Quant à Mefath, il sera en concurrence avec Belkhiter, le sociétaire du Club Africain (Tunisie), pour le poste d’arrière droit. Pour les autres joueurs du secteur de la défense, Lekeens a retenu Mandi, Cadamuro, Belkaroui et Ghoulam.

Bensebaini, Benyahia, Rahmani et Belkhiter, du sang neuf pour les Verts

D’autres joueurs seront bel et bien là, et c’était prévisible, après ce qu’ils ont réussi avec leurs clubs respectifs. Ramy Bensebaini, le défenseur axial du Stade Rennais, Mohamed Benyahia, le sociétaire de l’USMA, Belkhiter, du Club Africain, et Chemseddine Rahmani, le gardien du MO Béjaïa, ont été retenus. Pour le reste de la liste, Lekeens a pris les meilleurs et les habitués, comme Bentaleb, Taider, Guedioura, Ghezzal, Slimani, Mahrez, Soudani, Brahimi, Hanni, Abeid, Bounedjah, qui a été préféré à Idris Saâdi, ainsi qu’Ishak Belfodil.

A.M.