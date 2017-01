Leekens face aux médias aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, animera un point de presse, aujourd’hui, à la salle des conférences du Complexe olympique Mohamed Boudiaf d’Alger (stade du 5-Juillet). La conférence est prévue à 11h et le driver des Verts est appelé à donner des explications sur ses choix, notamment la mise à l’écart des deux cadres de l’équipe Feghouli et Medjani. Il sera aussi interrogé au sujet de la préparation d’avant CAN et des chances de l’EN de s’offrir sa deuxième couronne africaine.

A.M.