Nezzar tranchera aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Comme annoncé précédemment sur ces mêmes colonnes, les responsables kabyles avaient trouvé un accord avec l’attaquant Karim Aribi pour qu’il rejoigne le club en ce mercato hivernal. Cependant, le président du CAB, Farid Nezzar, voulait le convaincre d’opter pour la JSS qui, selon lui, a offert une bien plus intéressante offre. Mais, le joueur aurait exprimé un refus catégorique de rejoindre la JSS. En effet, et selon une source proche du joueur, ce dernier insisterait pour rejoindre les rangs des canaris, car il serait convaincu que la JSK est le club qui lui permettra de faire valoir son talent, sachant qu’il a tout juste 21 ans. Aux fins de trouver un accord, le joueur, son manager et le président Nezzar, ont convenu d’une rencontre aujourd’hui. D’autre part, on croit savoir que c’est le président Hannachi qui payera la lettre de libération du joueur pour l’enrôler, en prévision de la suite de la compétition. Ainsi, tout sera tiré au clair sur cette affaire aujourd’hui à l’issue de cette rencontre décisive entre le président du CAB, le joueur et son agent. Si le joueur parvient à récupérer ses papiers, il rejoindra la ville des Genêts, pour signer au profit de la JSK et endosser le maillot Jaune et Vert dès l’entame de la seconde manche du championnat. En tout cas tel est le souhait des responsables du club qui veulent renforcer l’effectif des canaris, pour éviter le pire lors de la seconde moitié du championnat.

Reprise des entraînements cet après-midi

Par ailleurs, la reprise des entraînements est prévue aujourd’hui en fin d’après-midi, au stade du 1er novembre. Les joueurs s’entraineront pendant quelques jours avant d’entrer en stage de préparation à Ain Benian, en prévision de la seconde manche du championnat. Le coach Hidoussi tentera de combler les lacunes et insuffisances de l’équipe. Ainsi, avec de nouvelles recrues et un bon stage, Hidoussi prétend à réaliser un bon parcours.

Asselah jouera la prochaine CAN 2017

Le portier Malik Asselah a été retenu par le sélectionneur national George Leekens, pour participer à la CAN 2017, qui débutera le 14 du mois en cours au Gabon. Le gardien des Canaris ratera, par conséquent, les premiers matchs de son club. Toutefois, pour pallier son absence, le coach Hidoussi et ses collaborateurs compteront sur le gardien Boultif.

M. L.