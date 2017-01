Béni Douala champion d’hiver ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La 15ème et ultime journée de la phase aller du championnat de la division nationale amateur sera décisive à plus d’un titre.

Cette étape déterminera qui, du leader l’USBD ou de son dauphin le RCK, sera le champion honorifique d’hiver. Ainsi, l’équipe de Madjid Hamdad qui ambitionne de terminer cette phase aller sur une bonne note, se rendra à Jijel en conquérant pour défendre son statut face à la JSD, neuvième au classement, dans une rencontre entre deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Une équipe à la portée des camarades de Hadj Kaci, qui a du mal à répondre à l'attente de ses fans. Mais attention au sursaut d'orgueil de l'équipe d’Enamra. Les camarades de Chouiter, qui croient fermement en leurs capacités, doivent s’attendre à une forte pression au stade du colonel Amirouche. Pour cela, ils devront sortir la même prestation que celle face au MCM s’ils veulent revenir avec une victoire qui leur permettra de conforter leur première place et passer l’hiver au chaud. Cette rencontre intéressera à plus d'un titre le RCK, qui s'efforcera de renouer avec la victoire en recevant le MB Rouissat dans un match qui est loin d’être une partie de plaisir pour les équipiers de Metref, dont les trois premières apparitions en championnat ne sont guère rassurantes. En revanche, cette étape ne sera pas du tout repos pour les deux outsiders que sont le WR M’Sila et l'USO Amizour, qui vont s'affronter dans un duel sans merci. Les gars des hauts plateaux tenteront de faire le plein de points devant leur public. Toutefois, ils auront en face un adversaire qui nourrit les mêmes ambitions. Ce sera, d'ailleurs, l'affiche du jour où le faux pas est interdit aux deux équipes. L’IB Lakhdaria aura un déplacement périlleux à effectuer du côté de Reghaïa pour croiser le fer avec le NARBR local. Les hommes de Mourad Houaït veulent profiter du huis clos pour revenir à la maison avec un résulta positif. Le MC Mekhadema qui reste sur une cuisante défaite face au leader lors de la dernière journée, accueillera à huis clos la formation de l’USM Chéraga bien malade et qui lutte pour sauver sa peau dans ce palier. L’autre club de la wilaya d’Ouargla, en l’occurrence le CR Beni Thour, accueillera, lui aussi, à Touggourt la JS Haï Djabel das un match à huis clos. Enfin, le CRB Dar El Beida aura l’avantage du terrain et des pronostics devant l’avant-dernier du classement, le RC Boumerdès.

Samy H