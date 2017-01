«On jouera les premiers rôles»

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le nouveau président du CSA/ Sidi Aïch, Hakim Dahmani, parle dans cet entretien des questions relatives à la situation du club et du championnat de la division honneur de la ligue de Béjaïa.

La Dépêche de Kabylie : Présentez-vous à nos lecteurs ?

Hakim Dahmani : Je suis né le 1er juin 1969 à Akbou. J’ai été élu le mois d’octobre dernier à la tête de ce prestigieux club qui est le doyen des clubs de la Kabylie. J’ai débuté ma carrière dans ce club en 1986 et ce jusqu’en 2001. Entretemps, j’avais fait un passage au MOB, à la JSB Amizour, au SRB Tazmalt, à l’ES Timezrit, au NRB Semaoun et je suis venu au moment où le club allait mettre la clé sous le paillasson.

Après neuf journées, quelle analyse faites-vous du parcours de votre équipe ?

Je pense que notre parcours est des plus positifs. On avait démarré en retard dans la reprise des entraînements mais au fil des matchs, on a pu combler ce retard et nous sommes sur la troisième marche du podium, à deux points du leader. Vous savez, Sidi Aïch a été toujours une pépinière de jeunes talents. La patte existe, il suffît de bien l’exploiter et lui donner les moyens nécessaires pour mieux s’exprimer. On essayera de continuer sur cette dynamique.

Qu’en est-il des moyens financiers ?

Nos moyens sont très limités. Ce n’est pas facile de prendre en charge pas moins de 125 joueurs. Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune subvention que ce soit de l’APC ou de la wilaya ou de la DJS. La seule aide qu’on avait reçu de la part de notre municipalité est un bon d’achat de 10 millions de centimes. Si le club fonctionne jusque-là c’est grâce aux bienfaiteurs qui ont répondu à notre appel. On remercie au passage le P/APC de Tibane qui met les bus de sa commune à notre disposition.

Et pourtant votre club possède un bus…

Effectivement, c’est un bus qui nous a été octroyé au temps de Yahia Guidoum. Il est en bon état, mais le problème c’est l’indisponibilité de chauffeur et l’APC n’arrive pas à mettre à notre disposition un chauffeur. Selon eux, il y en a un manque. La volonté de bien faire est toujours là, mais les moyens nous manquent. Nous remercions, toutefois, tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin, sans pour autant oublier les efforts considérables du staff technique et des joueurs.

Et concernant l’état du stade ?

Le stade de l’amitié est tel qu’il était. Rien n’a changé. Il n’est toujours pas doté d’une pelouse synthétique et dire que ce stade est l’un des plus anciens d’Algérie. On travaille dans de mauvaises conditions. Ce stade ne désemplit pas quotidiennement. En plus de nos différentes catégories, il y a aussi les deux sections d’athlétismes. Alors, on s'entraîne dans un petit carré.

Quels sont les objectifs tracés par votre club cette saison ?

On ne va pas déroger à la règle, Sidi-Aïch a toujours joué les premiers rôles. Nous gérerons la suite match par match mais si l’accession nous tend les bras, nous ferons tout pour y arriver. On se basera aussi sur la formation. Cette saison, on va s’occuper un peu plus des jeunes et chaque fois que l’occasion se présentera, on intégrera, en équipe fanion, un ou deux juniors car c’est la meilleure formule pour préparer l’avenir.

Que pensez-vous du niveau de cette division cette saison ?

C’est un bon niveau, mais je dirais que toutes les équipes se valent.

Quelles sont les équipes qui vous ont impressionné et qui selon vous peuvent prétendre au titre ?

Je pourrais vous citer, sous toute réserve, quatre équipes capables de jouer l’accession : le RC Seddouk, le SRB Tazmalt, l’US Soummam et le NC Béjaïa.

Que pensez-vous de l’arbitrage ?

Je dirais qu’on a été à chaque fois lésés comme celui, notamment, face à Ighil Ouazzoug. Mais il faut dire qu’il y a de bons et de mauvais arbitres.

Comment voyez-vous la suite du championnat ?

Ce sera difficile pour toutes les équipes. N'oubliez pas que ce groupe est composé de beaucoup d’anciens pensionnaires de la Régionale 2. Les clubs se connaissent bien et il y a aussi beaucoup de derbys. Nous sommes qu’à cinq journées de la phase aller. Rien n’est encore joué. En tout cas, l'accession sourira pour l'équipe la plus régulière et cela se jouera jusqu’à la dernière journée j’en suis certain.

Un mot pout vos supporters qui sont revenus ces dernières semaines…

Je tiens à les remercier et je leur demande de continuer à soutenir leur équipe.

Un mot pour conclure…

Je tiens à remercier le staff technique ainsi que les joueurs pour le travail qu’ils sont en train d’accomplir. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux commerçants et aux industriels de la région pour nous venir en aide, et j’espère que notre appel trouvera un écho favorable.

Entretien réalisé par Samy H.