La générale avant la CAN !

En stage de préparation depuis lundi dernier au centre de Sidi Moussa, l’équipe nationale jouera cet après-midi, au stade Mustapha Tchaker de Blida, son dernier match amical contre la sélection mauritanienne en prévision de la CAN.

Le tournoi africain débutera, pour rappel, dans une semaine au Gabon. Les joueurspoulains de Georges Leekens profiteront de cette rencontre, pour gagner la confiance du coach national et s’offrir une place dans le onze rentrant,avant même le grand départ vers le Gabon, le 12 de ce mois. Ce sera aussi une occasion pour Georges Leekens de faire tourner son effectif, comme il a d’ailleurs tenu à le déclarer, et avoir une idée plus précise sur le onze type qui débutera la compétition africaine, le 15 Janvier face au Zimbabwe. Le groupe est au grand complet après l’arrivée du dernier joueur Guedioura. Hier, le sélectionneur national a programmé un biquotidien avec deux séances, la première le matin et la seconde dans l’après-midi. Rien n’a été laissé au hasard par Georges Leekens et son staff. D’ailleurs pour la confrontation de cet après-midi face au «Mourabitounes», ce sera un test qui sera mis à profit pour voir à l’œuvre le groupe, surtout les nouveaux sélectionnés, comme Meftah, Benyahia, Bensebaini et le revenant Mesbah. D’après les échos parvenus de Sidi Moussa, Aissa Mandi jouera dans l’axe de la défense aux cotés du sociétaire usmiste ou bien avec Bensebaini, le joueur du Stade Rennais. Quant à Meftah, il sera aligné sur le coté gauche de la défense, alors que Mesbah jouera à gauche. Au milieu de terrain, il faut s’attendre à voir le trio Abeid, Taider et Bentaleb alignés d’entrée. Ce sera , aussi, le cas pour Brahimi, Slimani et Mahrez en attaque. Cependant, il n’est pas à écarter de voir le coach national faire reposer Mahrez et Slimani et donner leur chance à Ghezzal et Bounedjah. Pour rappel, une deuxième confrontation amicale est prévue ce mardi face au même adversaire à huis clos, au centre technique des équipes nationales de la FAF, à Sidi Moussa. Le départ des Verts pour le Gabon est prévu ce jeudi à bord d’un vol spécial de la compagnie aérienne d’Air Algérie. La sélection nationale, versée dans le groupe B dans cette CAN, jouera à Franceville, et débutera la compétition le 15 face au Zimbabwe, avant d’affronter la Tunisie le 19 du même mois et enfin le Sénégal le 23 Janvier, lors de ce premier tour de la compétition. Leekens et son groupe sont animés d’une grande volonté de marquer de leur empreinte cette coupe d’Afrique des nations, avec comme objectif de s’offrir la deuxième couronne, après celle arrachée en 1990 avec feu Abdelhamid Kermali.

