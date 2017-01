La reconnaissance d’un continent

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

L’international algérien Riyad Mahrez a été sacré meilleur joueur africain de l’année 2016, avant-hier jeudi à Abuja, au Nigéria, par la confédération africaine de football. Le milieu de terrain des Foxes, qui s’est distingué avec son club la saison passée en s’offrant le titre de Premier League et qui a été désigné meilleur joueur de ce championnat, a succédé au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, deuxième du vote, et devient ainsi le premier Algérien à remporter ce trophée depuis qu'il est décerné par la CAF. Epoustouflant avec Leicester City, Mahrez, né en France, avait donc été logiquement élu meilleur joueur de la saison par ses pairs, ainsi que par les fans de football, en récoltant 361 points, contre 313 pour le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et 186 pour le Sénégalais Sadio Mané. L’international Algérien figure, aussi, dans le onze type africain, alors qu’Islam Slimani figure sur la liste des remplaçants. Pour rappel, Mahrez s’est envolé jeudi dernier à Abuja pour assister à cette cérémonie de remise du prix du meilleur joueur africain de l’année 2016, avant de regagner le pays hier, pour continuer la préparation en prévision de la CAN qui se profile à l’horizon, où il tentera de faire de son mieux, pour mener les Verts sur le toit de l’Afrique, pour la deuxième fois de son histoire.

«C’est un honneur particulier pour moi et pour l’Algérie»

Riyad Mahrez, très ému par cette nouvelle distinction individuelle, déclare, après la réception de son trophée du président de la CAF, Issa Hayatou, : «c’est un honneur particulier pour moi de recevoir ce prix. Je suis très heureux». Et de conclure : «je tiens à remercier tous mes coéquipiers à Leicester et en équipe d’Algérie, mes entraîneurs, ainsi que le président de la Fédération algérienne de football. Je veux dédier ce trophée à ma famille, à tous les Africains, aux Algériens et à tous les gens qui me supportent, que ce soit en Afrique ou dans le monde».

A. M.