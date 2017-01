Distribution de badges pour 14 arbitres internationaux

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Le séminaire des arbitres et arbitres assistants d’élite, organisé par la commission fédérale de l’arbitrage du 1er au 6 janvier au niveau du CNLS Tikjda, a été clôturé avant-hier, jeudi. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mahfoud Kerbadj, président de la LFP, et du président de la CFA, Hamoum Khellil. Ainsi, les arbitres ont été soumis à un test physique au niveau du stade OPOW de Bouira et une formation théorique assurée par Mohamed Zekrini, formateur et consultant à l’ENTV. Ce fut aussi une occasion pour faire le point sur la phase aller des deux ligues (L1 et L2 Mobilis). La cérémonie de clôture a été toutefois marquée par la distribution de badges au profit de 14 arbitres internationaux, sept arbitres directeurs de jeu, à l’instar de Abid Charef, Ghorbal, Aouina, Benrabah, Arab, Bekouassa et Boukhalfa, ainsi que sept arbitres assistants. En marge de la cérémonie, la commission fédérale a honoré trois arbitres qui ont décidé de raccrocher définitivement leur sifflet, à savoir Benouza Mohamed, Houasnia Farouk et Mme Ayouni Safia.

A M’hena