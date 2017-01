Bouchema, troisième recrue

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Bouchema est la troisième recrue du MOB en ce mercato hivernal. En effet, l’ex-joueur du CRB, qui a tout conclu avec la direction du club mercredi dernier, a signé hier dans l’après-midi, au siège du club, un contrat de dix-huit mois au profit des crabes.

Donc, après avoir récupéré ses papiers auprès de la direction du CRB la veille, Bouchema a tenu parole et a rallié Béjaïa, hier, pour officialiser son engagement avec le club béjaoui. Il devient, ainsi, la troisième recrue des vert et noir après les signatures de Boucherit et Benali. Les crabes, qui comptent enrôler un quatrième joueur, devraient engager aujourd’hui l’attaquant Boulemdais avec qui ils ont tout conclu depuis trois jours. Seulement, Boulemdais a expliqué aux dirigeants béjaouis qu’il devrait, d’abord, récupérer ses papiers chez le président Hammar. Chose qui devrait se faire ce matin. Cela dit, si jamais le recrutement de Boulemdais ne se concrétise pas, la direction a prévu d’enrôler un autre joueur. En effet, il s’agit du joueur Bougueroua qui vient d’être libéré par le CRB. Celui-ci, aurait ,même, donné son OK, mais a demandé à la direction béjaouie de lui accorder quelque temps, pour régler certains détails avec son ancien club. Pour ce qui est du poste de gardien de but, que le MOB compte pourvoir également, il semblerait qu’il n’y ait rien de concret pour le moment, même s’il existe des contacts avec Mathias (DRBT) et Ghoul (CSC).

L’ère Henkouche a commencé, Salim Kacem comme adjoint

Pour ce qui de la préparation, il y a lieu de signaler que l’ère Henkouche a commencé hier. Ce dernier, qui a résilié son contrat avec l’ASMO, a été présent au stade, hier matin. Néanmoins, il s’est contenté de parler avec les joueurs en laissant le soin à son adjoint, Salim Kacem, de se charger de la séance d’entrainement. C’est, donc, le baptême de feu pour le nouvel entraineur de crabes qui aura pour mission de sauver le club de la relégation. Celui-ci s’est réjoui du report de la prochaine sortie des crabes face à l’USM Alger, pour mettre en place un programme de préparation adéquat en perspective de la phase retour. En effet, cette rencontre, qui devrait avoir lieu le 20 du mois en cours, a été repoussée à une date ultérieure en raison de la participation de quatre joueurs du MOB avec les équipes nationales, un en équipe civile et trois en équipe militaire. Enfin, nous avons appris que le préparateur physique Boussaada a décidé de se retirer.

Le nouveau wali de Béjaïa chez les joueurs

M. Hettab Mohamed, nouveau wali de Béjaïa, a pris la louable initiative de rendre visite aux joueurs dans la soirée d’avant-hier à l’hôtel. Le premier magistrat de la wilaya, connu pour être un mordu du football, a tenu à encourager les joueurs pour atteindre leur objectif qu’est le maintien en ligue 1. Il a également affiché son soutien et sa disponibilité de venir en aide au club sur le plan financier. Chose qui a beaucoup réjoui les actionnaires du club présents à cette rencontre.

Amine Kaci