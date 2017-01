Opération rachat pour le leader

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Tenu en échec lors de la précédente journée au stade Said Bourouba de Bouira par l’ESM Boudouaou, leader du championnat de la régionale 1, le MB Bouira ira affronter cet après-midi, pour le compte de la 14e et avant dernière journée de la phase aller, le NR Bouchaoui. Un match important pour le MB Bouira qui n’aura pas le droit à l’erreur, pour éviter d’être devancé par la JS Tixéraine, 2e au classement, qui accueillera la formation du NR Delly Ibrahim. Les Bouiris sont appelés à revenir avec la victoire pour garder leur trône et leurs distances du dauphin. Les yeux seront, également, braqués au stade de Tizi Rached qui abritera le choc des mal-classés entre l’O Tizi Rached et le CRB Tizi-Ouzou. L’ES Azeffoun, pour sa part, tentera de confirmer sa bonne santé, en allant chercher un bon résultat chez l’ESM Boudouaou qui affiche ses ambitions pour l’accession. Ce sera aussi le cas pour la JS Tichy qui fera de son mieux pour s’imposer en dehors de ses bases, face à la lanterne rouge le CB Sidi Moussa, tandis que l’E Sour El Ghozlane fera tout son possible pour effacer le revers concédé face au CRB Tizi-Ouzou, en battant son invité du jour, à savoir le CRB Bordj El Kiffan. La formation du WB Saoula, quant à elle, affrontera l’IR Bir Mourad Rais dans un derby qui s’annonce prometteur. Enfin il est à signaler que le match entre la JS Akbou et l’EC Oued Smar est reporté à une date ultérieure, comme c’est le cas pour toutes les compétitions officielles prévues ce week-end à Béjaïa, pour éviter tout nouveau dérapage suite aux derniers évènements qui ont secoué différentes localités de cette wilaya,

A. M.