Une commission a tranché sur une assiette

Bonne nouvelle pour les sportifs, équipes nationales et clubs, toutes disciplines confondues, qui effectuent leur préparation en altitude et qui séjournent au CNLS Tikjda. En effet, ce dernier aura désormais son terrain de football qui répondra aux normes FIFA et qui sera doté d’une piste d’athlétisme et de vestiaires. Ainsi, le vœu émis par de nombreux sportifs de voir un jour ce site climatique, qui culmine les 1 478 m d’Altitude, devenir un centre de préparation sportif d’envergure mondiale, commence à se dessiner. C’est aussi la requête qui tenait à cœur les responsables du centre et qui fut relancée lors de la dernière visite du MJS dans la région qui va bientôt voir le jour. Avant-hier mardi, une commission composée des responsables des secteurs de la jeunesse et des Sports de Bouira, ceux des domaines, du PND, des Forêts, ainsi que ceux du CNLST, représentés par le DG du centre, M. Méziani Smail, se sont rendus sur les trois sites proposés, Tighzert, Tilezouit et Tikjda centre, sur instruction de M le wali de Bouira. Et c’est le dernier site cité (Tikjda centre) qui a été retenu par ladite commission. Situé à quelques encablures du CNLST, c’est un terrain dégagé qui ne nécessite pas beaucoup de travaux. En attendant le lancement de la procédure d’usage, appel d’offre… l’évaluation du projet est estimée à 65 millions de DA. «Les travaux débuteront incessamment», dira M. Meziani Smail, tout ému. «Cette nouvelle réalisation tant attendue donnera au Centre une envergure internationale. Elle en fera un centre de préparation doté de toutes les commodités qui fera le bonheur des sportifs qui y prépareront dans des conditions optimales des compétitions, nationales, continentales et internationales», dira-t-il. Ces derniers n’auront en effet plus besoin d’effectuer des déplacements à l’étranger ni de dépenser de faramineuses sommes d’argent. En plus du stade et de la piste d’athlétisme, le Centre National de Loisirs Sportifs de Tikjda disposera de sa propre salle OMS et d’une CMS (Centre Médico-sportif).

A M’hena