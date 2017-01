Baitèche signera demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le manager de l’attaquant Karim Baitèche a trouvé enfin un accord avec la direction du CSC pour que le joueur résilie son contrat avec le club constantinois. C’est ce qu’on croit savoir d’une source autorisée. C’était dans la nuit de jeudi passé que Zitouni, le manager de Baitèche, a rencontré le manager général du CSC Arama pour négocier à nouveau la lettre de libération de son joueur. Après une longue discussion, les deux hommes sont parvenus à un accord qui les arrange tous les deux. En effet, Baitèche fera l’impasse sur deux mois de salaires en plus de débourser une somme d’argent qui avoisine les 350 millions. Si la direction du CSC a exigé au début deux mois de salaires, soit plus de 500 millions de centimes, elle a revu la somme à la baisse. Ayant insisté pour avoir sa libération depuis plusieurs journées, Baitèche a eu enfin ce qu’il voulait après de longues négociations. Ainsi, le joueur devra résilier son contrat demain dimanche et récupérera sa lettre de libération du CSC qu’il avait rejoins l’été dernier. Après avoir trouvé un accord avec la direction du CSC, le joueur Baitèche devra signer son contrat avec la JSK demain soir ou au plus tard lundi. Le joueur a déjà donné son accord de principe au président Hannachi et il attend seulement de récupérer ses papiers avant de rejoindre la ville des genêts pour concrétiser sa venue à la JSK. Sauf surprise de dernière minute, Baitèche sera la quatrième recrue kabyle en ce mercato hivernal, après Khelili, Izerghouf et Benaldjia.

Rial boude toujours l’équipe

Le capitaine Ali Rial n’a pas encore repris le chemin des entraînements avec son club. En dépit que le président Hannachi lui a affirmé que le club a besoin de lui, toutefois Rial n’a pas encore repris le travail. Reste à savoir maintenant s’il reviendra à de meilleurs sentiments, c’est ce qu’on saura prochainement.

M. L.