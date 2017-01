En attendant la reprise face au RCA ce vendredi

Par DDK | Il ya 48 minutes | 34 lecture(s)

La JSM Béjaïa qui s’apprête à boucler la préparation de la phase retour du championnat, a réussi à prendre le meilleur (2 - 0), avant-hier, sur la formation de l’OS El Kseur, dans une joute amicale qui a permis au staff technique de tourner une nouvelle fois son effectif et mettre en place son plan de bataille anti-RCA. Nul doute, en effet, que le coach Ifticène qui a aligné les habituels titulaires en première période de jeu, à l’image de Djabaret, Khellaf Oussama et Nassim, Allali, Merbah, Zerrouki et autres Rait et Drifel, fera encore appel à leurs services pour débuter le premier match de la phase retour contre le RC Arbaâ, ce vendredi. Ceci même si des changements dans le onze de départ ne seront pas écarter pour diverses raisons (blessure ou autre). En revanche, lors du second half face à une fougueuse équipe de l’OSEK, le technicien béjaoui a totalement chamboulé sa composante en faisant entrer les nouvelles recrues, Rebouh et Boumechra, les jeunes du cru, Bitraoui, Ayad, Bouzera, Ghanem, Boughanem et Hamouche ainsi que Benmansour, Doumi et Hadef. Ce dernier qui s’est distingué lors de cette période de préparation de son équipe, a réussi à inscrire son troisième but avant-hier, après ceux marqués la semaine passée contre l’USMS et la réserve de l’ESS. Le transfuge du DRB Tadjenant confirme du coup ses intentions de bousculer l’ordre établi dès la reprise phase du championnat pour postuler à une place de titulaire à part entière dans le dispositif d’Ifticène.

B Ouari