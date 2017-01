Quel Yennayer pour la JS Azazga ?

Par DDK | Il ya 47 minutes | 34 lecture(s)

La dernière journée de la phase aller du championnat de l’inter régions, groupe Centre-est se déroulera après-demain, vendredi. Les Azazguis, qui ont remonté la pente au classement après leurs trois derniers bons résultats enregistrés, comptent finir cette première moitié de la saison sur une bonne note. Mais leur adversaire n’est autre que le dauphin du championnat, le FC Bir El Arch, qui fera tout pour se racheter de son dernier faux pas à domicile face au CA Kouba qui accueillera lui le CRB Aïn Djasser. Les poulains de Hocine Chikhi sont décidés à arracher la victoire face à ce prétendant à l’accession et feront tout pour confirmer leur retour en force. Les Azazguis sont plus que jamais déterminés à faire plaisir à leurs supporters et en célébrant le nouvel an amazigh «Yennayer» dans la joie et le bonheur. Une mission qui s’annonce difficile pour les Rouge et Noir, même si la rencontre se déroulera au stade Tirsathine et devant le public azazgui. Mais avec le bon état d’esprit qui anime le groupe et après le point ramené de Berrouaghia face à l’ESB la semaine dernière, la victoire reste possible. Pour le reste des rencontres, le leader, l’ES Ben Aknoun, ira défier le dernier de la classe, le NRB Achir, alors que le WA Rouiba accueillera le CRB Ouled Djellal. L’USM Sétif donnera la réplique à l’ES Berrougahia, tandis que le MB Hassi Messaoud se mesurera à l’IRB Aïn Lahdjar. L’OMR El Annasser, l’un des prétendants à l’accession, aura à en découdre avec l’AS Bordj Ghedir qui n’a pas dit son dernier. Un match qui sera très disputé par les deux équipes et qui va se jouer sur de petits détails. Le Hydra AC affrontera quant à lui l’IRB Berhoum, dans un match indécis et qui s’annonce palpitant et déterminant pour les deux équipes qui veulent améliorer leur position au classement.

A. M.