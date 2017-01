Draâ Ben Khedda veut finir l’aller 1ère

Par DDK | Il ya 48 minutes | 36 lecture(s)

Ce week-end, ce sera le baisser du rideau de la première moitié du championnat de la Régionale II (Groupe A). Le leader, l’USM Draâ Ben Khedda, est bien parti pour s’offrir le titre honorifique de champion d’hiver. Les Ciel et Blanc défieront la formation de la JS Bordj Ménaïel. Les camarades de Si Ali tenteront d’empocher les trois points pour consolider leur fauteuil de leader et finir en apothéose. Le coach Nasser Zekri n’a rien laissé au hasard durant la semaine qui a précédé ce match et apportera les dernières retouches, demain. Les autres équipes du podium, comme le CRB Kherrata et l’ES Bir Ghbalou, joueront leur va tout, pour terminer en beauté. Les Kherratis auront à en découdre avec l’OS El Kseur dans un derby qui s’annonce difficile, alors que les gars de Bir Ghbalou croiseront le fer avec leurs homologues de l’USM Béjaïa avec la ferme intention d’empocher les points de la victoire. L’ES Draâ El Mizan, qui a refait surface, tentera de confirmer face au HC Aïn Bessam alors que Gouraya Béjaïa affrontera le MC Bouira dans une rencontre qui sera très disputée. La JS M’Chedallah accueillera l’ES Timezrit et tentera d’arracher la victoire. La lanterne rouge, l’Olympique Akbou, rendra visite à l’avant-dernier de la classe, le CRB Isser, et enfin l’ERB Ouled Moussa se mesurera au WR Bordj Ménaïel dans un derby qui promet.

A.M.