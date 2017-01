«J’ai signé pour deux ans»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 49 lecture(s)

L’attaquant de l’USM Blida, Youcef Zerguine, est Canari pour la suite de la saison, apprendrons-nous de l’intéressé lui-même. Le joueur a été relancé par la direction kabyle, avant-hier soir, et a dit oui aux responsables kabyles.

Afin d’avoir plus de détail, nous avons joint le concerné hier en début de soirée. Le joueur nous a confirmé qu’il était officiellement kabyle et qu’il venait de signer son contrat de deux ans avec le club : “En principe, je devais signer demain mais je viens de le faire finalement plutôt que prévu, ce soir”. Interrogé sur sa lettre de libération, le joueur s’est dit rassuré : «La direction de la JSK et celle de l’USMBA ont trouvé un accord, donc, il n’y a aucun souci», a ajouté notre interlocuteur. Ainsi, Zerguine est donc la quatrième recrue kabyle après Khelili, Izergouf et Benaldjia.

Baitéche récupérera sa lettre de libération aujourd’hui

L’attaquant Karim Baitéche ne signera finalement à la JSK qu’aujourd’hui, alors qu’il était prévu qu’il le fasse hier. La raison en est que le joueur ne récupérera sa lettre de libération du CSC qu’aujourd’hui. C’est ce qu’il nous a confirmé, hier, lors d’une conversation téléphonique : «Je récupérerai ma lettre de libération demain (aujourd’hui ndlr), puis je signerai à la JSK. En tous les cas, il n’y a aucun souci et dans ma tête je suis déjà Canari. J’ai donné ma parole au président Hannachi». Ainsi, le feuilleton Baitéche devra prendre fin aujourd’hui.

Chemali entame les tests avec la JSK

Comme prévu, l’attaquant immigré Houssem Chemali est arrivé, avant-hier soir, à Tizi-Ouzou. Il devait entamer les tests avec le club kabyle, hier après-midi, à l’occasion de la séance de la reprise programmé au stade du 1er novembre. Le coach Sofiane Hidoussi le supervisera pendant quelques jours avant de décider de le retenir ou de le renvoyer. Reste donc à savoir si le joueur donnera satisfaction.

Voilà pourquoi il risque d’être renvoyé

L’immigré Houssem Chemali risque d’être renvoyé même s’il donne satisfaction aux tests qu’il subit avec la JSK. La raison est simple c’est que la JSK a le droit d’engager cinq joueurs seulement en ce mercato hivernal. En effet, les Khelili, Izerghouf, Benaldjia ont déjà signé en attendant Zerguine et Baitéche qui signeront aujourd’hui. Ainsi, dès que Zerguine et Baitéche signent, le club kabyle aura consommé ses cinq licences réglementaires et ne pourra pas engager un sixième comme le stipule les lois de la FAF.

M. L.