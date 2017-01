«On a les moyens de se maintenir»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 40 lecture(s)

L’équipe du MOB va boucler, aujourd’hui, sa première semaine de travail sous la houlette de Mohamed Henkouche, son nouvel entraîneur, avant d’entamer un stage d’une dizaine de jours à Temouchent à partir de ce samedi. C’est du moins ce qui a été décidé pour le moment après l’annulation du stage qui a été prévu initialement en Tunisie. Cela dit rien n’est, encore, sûr, car il semblerait que les vert et noir n’ont pas tranché de manière définitive sur le lieu du regroupement, puisque, d’après une source proche du club, le centre d’El Baz, sis à Sétif, est également évoqué. Pour l’heure, tous les joueurs s’adonnent au programme concocté par le staff technique. «On se prépare dans de bonnes conditions. Les nouveaux joueurs ont vite intégré le groupe. Tout le monde est conscient de la mission qui nous attend», dira le meilleur buteur des vert et noir, Messaadia. En effet les crabes, qui ont terminé la phase aller à la dernière place avec 11 points, comptent rattraper leur retard, avec l’arrivée d’un nouvel entraineur et trois nouvelles recrues pour le moment, en attendant d’autres dans les prochaines heures. Pour l’attaquant béjaoui, le sauvetage sera difficile, mais demeure possible. «Notre mission ne sera guère facile, mais je suis persuadé que nous sommes capables de relever le défi et réussir le maintien», dira t-il avec optimisme. Les dirigeants béjaouis, qui ont mis les bouchées doubles pour remobiliser les troupes, misent beaucoup sur cette trêve et les renforts effectués lors de ce mercato hivernal, pour rebondir. En effet et après recruté trois joueurs d’expérience : Boucherit ,Benali et Bouchema, les officiels vont encore engager un gardien de but et un attaquant. Le portier de l’ASO Chlef, Ammar Hamzaoui, qui a tout conclu dans la soirée d’avant-hier avec les dirigeants devait signer hier après le match d’application qui a été programmé face aux espoirs dans l’après-midi. Pour l’attaquant, à défaut de Boulemdais, ce sera le jeune Bouda Ishak de Tadjenant qui sera enrôlé.

Amine Kaci