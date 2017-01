MCA - JSK et MOB - USMA reportés

Par DDK | Il ya 48 minutes | 42 lecture(s)

La LFP a annoncé sur son site internet le report de trois rencontres de la 16e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis à une date ultérieure. Il s’agit du classico entre le MC Alger et la JS Kabylie, du MO Béjaïa-USM Alger et enfin du match qui opposera le CR Bélouizdad au MC Oran, et ce en raison de la présence de joueurs de ces clubs dans les différentes sélections nationales A et militaires, qui joueront respectivement la CAN 2017 au Gabon du 14 janvier au 5 février et le championnat du monde militaire du 16 au 29 janvier à Oman. C’est le cas pour la JSK avec Asselah avec les Verts et Redouani, Ferhani, Raiah. La ligue de football professionnel (LFP) a annoncé aussi sur son site les dates des matchs des 17e et 18e journées, qui sont prévues respectivement les 27, 28 et 29 janvier (17e j) et les 2, 3 et 4 février.

A.M.