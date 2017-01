Le MB Bouira déjà champion d’hiver

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 139 lecture(s)

Avec cinq points d’avance, le leader du championnat de la régionale 1, le MB Bouira, est champion d’hiver bien avant de jouer cette dernière journée de la phase aller.

Les Bouiris recevront, aujourd’hui, leurs homologues du CB Sidi Moussa au stade Said Bourouba de Bouira. Un match à l’avantage des Bouiris sachant que l’adversaire n’a rien d’une foudre de guerre et qu’il est classé dernier avec seulement trois unités dans son compte. Les Bouiris sont donc bien partis pour terminer cette phase aller en apothéose et avec un écart plus sécurisant. En gagnant leur match non joué face au NR Bouchaoui sur tapis vert, les Bouiris sont certains d’assurer le titre honorifique de champion d’hiver, avant même d’affronter cet après-midi la lanterne rouge le CB Sidi Moussa. Dans le haut du tableau, la JS Tixéraine ira défier la JS Tichy qui commence à retrouver ses repères. L’ES Azeffoun qui reste sur une courbe ascendante croisera le fer avec le NR Bouchaoui, pour engranger les trois points de la victoire et rester dans le haut du tableau. Le CRB Bordj El Kiffan affrontera l’Olympique Tizi Rached qui est condamné à revenir avec un bon résultat lors de cette dernière journée de la phase aller. C’est le cas pour le CRB Tizi Ouzou qui devra s’imposer à domicile face à son invité du jour, le WB Saoula. L’Entente de Sour El Ghozlane aura du pain sur la planche face à l’EC Oued Smar qui l’attend de pied ferme. La JS Akbou qui reste en course pour l’accession se déplacera chez l’IR Birmandreis avec la nette intention d’empocher les trois points et garder le contact avec le leader et son dauphin. Enfin, le NR Dely Ibrahim affrontera son homologue de l’ESM Boudouaou, avec l’objectif de rafler la mise et de confirmer son grand retour.

A.M.