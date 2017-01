«Terminer la phase aller en beauté»

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 174 lecture(s)

Déjà champion d’hiver avant même la fin de la phase aller, le MB Bouira livrera cet après-midi sur son arène de «Bourouba Said», son ultime rencontre de la phase aller face à la lanterne rouge, le CB Sidi Moussa. Leader de son groupe, le Mouloudia qui n’avait pas disputé le dernier match en championnat prévu face au NR Bouchaoui chez ce dernier, à cause de l’absence du médecin du club de Bouchaoui et de l’ambulance, avait livré lundi dernier une joute amicale face au CA Bordj Bou Arreridj au stade OPOW Rabah Bitat, une rencontre entraînement pour les deux équipes qui s’est terminée sur le score vierge de zéro partout. Ce fut une belle opportunité pour le MBB qui s’est mesuré à une bonne équipe Bordjienne drivée par l’entraîneur Bira et qui s’est qualifié aux ¼ de finales de la coupe d’Algérie qu’elle disputera face au CR Belouizdad. Ainsi, les camarades du capitaine Saidoune Amine ont livré une belle partie, et se sont même créés plusieurs occasions de buts. Pour le président du Mouloudia, Nordine Hamadi, «ce sera une rencontre comme toutes les autres, à prendre bien au sérieux et que nous devons remporter pour conforter notre position de leader et terminer la phase aller en toute sérénité». Ceci dit, l’équipe qui est plus que jamais motivée sera au grand complet et fêtera ce titre honorifique devant son public.

A M’hena.