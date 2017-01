Gain du match pour le Mouloudia

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 156 lecture(s)

La ligue régionale de football d’Alger a dans son BO N°18 fait état de l’affaire du match NR Bouchaoui – MB Bouira comptant pour la 14ème journée du championnat régionale Une. En effet, la rencontre ne s’étant pas déroulée faute d’ambulance et du médecin de l’équipe du NR Bouchaoui, la LRFA confirme le gain du match pour le MBB en application de l’article 21 du règlement des championnats de football amateur des divisions régionales I et II, ainsi qu’une amende de 15 000 DA affligée au club de Bouchaoui. Désormais, le MBB occupe seul la première place avec 31 points, (09 victoires, 04 nul et une seule défaite), suivi par la JS Tixeraine et l’E Sour Ghozlane avec 28 points et la JS Akbou avec 24 points et un match en moins.

A M’hena.