Une aubaine pour l’OE Kseur et le MBB

Il ya 6 heures 47 minutes

La dixième journée du championnat de la nationale 1 des seniors messieurs, programmée pour aujourd’hui, sera marquée par le déplacement du NCB à Ain Azzel pour affronter l’EFAA, alors que le MBB et l’OEK recevront respectivement l’EST et l’ASVB. Le NC Béjaïa, qui a gagné son dernier match contre le WO Rouiba (3-0) rendra, cette fois-ci, visite à l’EF Ain Azzel, une équipe qui est revenue avec une victoire de son déplacement à Blida en battant l’ASVB sur le score de (3-0). La formation du MB Béjaïa, qui a été battue par le GSP lors de la précédente journée recevra, quant à elle, l’ES Tadjnant, qui a gagné son match à domicile devant le POC (3-0). Une belle occasion pour les capés de Hamou Kaci qui veulent se racheter après leur dernier revers et soigner, par la même occasion, leur classement. Certes le match ne sera pas facile, mais les camarades de Tarik Mebarki ont des atouts à faire valoir. L’OE Kseur, qui a essuyé une défaite à Bordj lors de la dernière journée recevra, pour sa part, l’ASV Blida, battu chez lui. Une aubaine pour les banlieusards, afin de glaner trois points et de se repositionner au classement général.

Z. H.