L'US Béni Douala en stage à Tizi-Ouzou

Après avoir réussi à décrocher le titre honorifique de champion d'hiver, la bande à Nait Abbas a bénéficié de quatre jours de repos. Les camarades de Noura ont soufflé un peu et ont bien récupéré de leurs forces, tout en se ressourçant auprès de leurs familles. Place maintenant au travail, puisque le staff technique a programmé la reprise pour hier vendredi. Une séance programmée à la forêt Harouza dans l'après-midi. Les gars d'Ath Douala sont entrés par la suite en regroupement d'une semaine au niveau de l'hôtel Lalla Khadidja sis au centre ville de Tizi Ouzou. Le staff technique, à sa tête Nait Abbas, augmentera la charge de travail dès aujourd'hui avec du biquotidien au menu et il n'est pas à écarter de voir l'US Béni Douala jouer un match amical au milieu de la semaine. Rien ne sera laissé au hasard par le préparateur physique Rahim Halata et le coach adjoint Samir Djouder qui vont se charger du travail physique alors que le coach en chef Nait Abbas s'occupera du travail technico-tactique. L'US Béni Douala vise l'accession en ligue deux Mobilis et elle est bien décidée à réaliser cet objectif.

Massi Boufatis