Concentration chez les Verts

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 147 lecture(s)

Les Verts, qui se trouvent depuis jeudi soir au Gabon et plus précisément à Franceville, se préparent activement pour aborder l’entame de la compétition continentale en force et sans faute.

Ayant fixé comme objectif d’aller jusqu’au bout de l’aventure, en visant le sacre final, les dirigeants du football algérien ont mis la barre très haut et savent pertinemment que devant les ténors du football africain, et avec les conditions climatiques difficiles au Gabon, la mission des camarades de Mahrez s’annonce des plus délicates, en commençant déjà par ce match piège face au Zimbabwe demain à Franceville lors de la première journée du premier tour. Les poulains de Leekens qui ont effectué une séance de décrassage jeudi soir à leur arrivée sur le sol gabonais, se sont entraînés hier et auront droit à une ultime séance aujourd’hui à l’heure de match, avant d’affronter les Warriors demain à 16h (heure algérienne). Tout le groupe est déterminé à relever le défi et le dernier test amical face aux Mauritaniens a donné plus de confiance aux coéquipiers de Bentaleb et ce à la veille du premier test officiel, face au Zimbabwe.

Taider déclare forfait, Bennacer le remplace

Coup dur pour les Verts puisqu’un élément incontournable dans l’échiquier de Leekens, en la personne Taider, est out pour la compétition continentale. Ayant contracté une blessure au genou et après avoir effectué une IRM, il s’est avéré que le joueur sera éloigné des terrains pour une longue période. Du coup, le coach national a fait appel aux services du joueur d’Arsenal Bennacer. D’ailleurs ce dernier a rejoint le groupe jeudi avant le départ vers le Gabon. Mais le driver des Verts, ne va pas compter sur lui, mais il misera sur l’expérience de Guedioura Adlène le sociétaire de Watford.

Bensebaini incertain, Belkaroui titulaire ?

D’après les échos qui nous sont parvenus du Gabon, Ramy Bensebaini qui est blessé risque de déclarer forfait pour ce premier match de la CAN face au Zimbabwe. Le coach national misera à nouveau sur Hichem Belkaroui et ce même si ce dernier a commis des bourdes lors du test amical face à la Mauritanie, pourtant il y a Cadamuro et Benyahia qui peuvent répondre aux larges attentes du sélectionneur national. On le saura dès demain.

A.M.