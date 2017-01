«Il faut se méfier du Zimbabwe»

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 141 lecture(s)

Le sélectionneur national Georges Leekens veut assurer la qualification aux ¼ de finale avant d’affronter même le Sénégal lors de la dernière journée de ce premier tour, en misant sur des victoires face au Zimbabwe et à la Tunisie dimanche et jeudi à Franceville. «Le match face au Zimbabwe sera crucial. Tout le monde parle de la Tunisie et du Sénégal, mais je pense qu’il faut se méfier de cet adversaire. Je connais bien la sélection tunisienne car je l’ai entraînée il n’y a pas longtemps. Ses joueurs n’ont pratiquement plus de secrets pour moi. C’est une équipe redoutable, qui a bien joué ces derniers mois», dira Leekens. et de conclure au site de la FIFA : «Les Sénégalais pratiquent un beau football. Je veux gagner les deux premiers matchs avant de les affronter, pour être déjà qualifié. Honnêtement, je ne pense pas que nous pourrons les battre. Ce sera en tout cas un match très compliqué».

A.M.