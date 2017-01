Coup d’envoi de la CAN, c’est aujourd’hui

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 188 lecture(s)

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi de la 31e édition de la coupe d’Afrique des nations, au Gabon. En ouverture, c’est le pays organisateur le Gabon qui jouera le premier match de cette compétition, face à la Guinée Bissau. Un deuxième match du groupe A est prévu aussi aujourd’hui, avec au menu Burkina Faso-Cameroun. L’ouverture sera relevée par la présence des personnalités sportives du continent africain à leur tête le président de la CAF Issa Hayatou, et des autres présidents des différentes fédérations de football, sans oublier le président Gabonais Ali Bango. Il y aura une cérémonie d’ouverture avant que les Gabonais n’ouvrent le bal face à la Guinée Bissau. Menés par leur star Aubameyang, les Gabonais sont décidés à aller jusqu’au bout de l’aventure pour s’offrir le trophée et c’est là, la promesse tenue par le joueur du Borussia Dortmund. Ce groupe A est très relevé et les Gabonais auront vraiment du pain sur la planche face à des sélections comme le Burkina Faso et le Cameroun pour valider l’un des deux tickets pour les ¼ de finale. La compétition sera très disputée et verra plusieurs prétendants au sacre final, à l’image de l’Algérie, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Maroc pour ne citer que ces derniers. La bataille sera rude du début jusqu’à la fin et il faut s’attendre dans ce genre de compétitions à des surprises de taille. Les Verts sont avertis, car les Warriors peuvent leur créer des problèmes. De même pour les autres favoris de cette CAN 2017. Alors qui sera le successeur de la Côte d’Ivoire ? On le saura au fil des matchs et le 5 Février prochain. Maintenant place au coup de starter de l’évènement africain.

A.M.