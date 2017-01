Hadjidj s’engage pour 18 mois

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 180 lecture(s)

Après Salim Boumechra et Hosseim Eddine Rebouh, les Vert et Rouge de Yemma Gouraya tiennent désormais, en ce mercato hivernal, leur troisième et dernière recrue en la personne de Hadjidj Mohamed Lokman. En effet, le désormais ex-milieu gauche du CRB Ain Fakroun qui a paraphé mercredi dernier un contrat de 18 mois au profit de sa nouvelle équipe, portera le n ° 15. Ainsi, le coach en chef béjaoui, Younes Ifticene, qui a beaucoup insisté pour avoir les éléments suscités dans son effectif, en prévision de la phase retour du championnat, s’attend à présent à les voir apporter ce plus attendu d’eux lors des prochaines rencontres pour aider leur nouvelle équipe à accéder en ligue 1 cette saison. Cela dit, même les inconditionnels du club qui ont suivi l’actualité de leur team durant la période d’arrêt du championnat, ont affiché toute leur satisfaction quant à un mercato jugé réussi par la direction du club et le staff technique.

B Ouari