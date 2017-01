5ème édition de la Course de Côte-Auto de Hammam Fraxa

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 139 lecture(s)

La région de Hammam Fraxa, dans la commune d’El Hachimia, à 25 Km au Sud-ouest du chef-lieu de Bouira, donne rendez-vous cet après-midi aux amateurs de la grande vitesse et de la montée de l’adrénaline. 56 participants (52 voitures et 4 kartings) sont attendus pour la course de Côte-Auto qui aura lieu à «Thalioua», route menant de Hammam (Fraxa ou Ksana) à Ahl El Kseur, sur une distance de 1 900 Km. C’est la cinquième course qu’organise cette jeune ligue de la wilaya de Bouira des sports mécaniques depuis sa création en 2014 par son président Ali Lamri. Deux parcours sont, comme à chaque fois, choisis : celui de Hammam-Fraxa et celui de Lalla Khedidja, dans la commune de Saharidj (M’Chedallah). Au delà de la compétition, cette course vise au développement de cette discipline sportive auprès des amateurs de la grande vitesse, dans un cadre structuré. L’échange entre les gens de différentes régions du pays, ainsi que la découverte et la visite de lieux touristiques font également partie des ambitions de cette manifestation sportive.

A. M’hena