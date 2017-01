Quel visage à la nouvelle JSK ?

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 281 lecture(s)

La JS Kabylie a bouclé son recrutement, mercredi dernier, avec la signature des deux attaquants Youcef Zerguine et Karim Baitèche d’un contrat de deux saisons chacun.

Avant eux, la JSK s’était déjà assuré les services du défenseur Sofiane Khelili et de deux autres attaquants Thomas Izerghouf et Mehdi Benaldjia. Un seul joueur a quitté le club. Il s’agit du défenseur Islam Salah qui a opté pour la JS Saoura. Cinq joueurs, dont quatre attaquants, sont donc venus renforcer les rangs des Canaris, en prévision de la seconde manche du championnat. Le chairman kabyle mise énormément sur ces nouvelles recrues pour apporter un plus à l’équipe. Il affirme avoir fait un recrutement judicieux et que la JSK n’en sera que plus forte à l’avenir : «Nous avons réussi un bon recrutement et les joueurs recrutés apporteront un plus à l’équipe lors de la suite du championnat. Ce sont de bons joueurs et avec eux la JSK sera plus forte au retour», a déclaré le chairman kabyle. Même le coach Hidoussi s’est dit satisfait des joueurs recrutés par la direction du club. «Ce sont de bons joueurs. Avec du travail, je suis sûr qu’ils apporteront un plus à l’équipe lors des prochains rendez-vous qui nous attendent», a-t-il déclaré. Les supporters kabyles ont eux aussi suivi les recrutements de leur club avec un grand intérêt. Et même si les avis sont partagés quant aux joueurs recrutés, leur seul souhait est que la JSK revienne en force. Ils attendent avec impatience de découvrir leur nouvelle équipe. Ils espèrent beaucoup de leurs joueurs, notamment les nouveaux.

Les Kabyles l’emportent en amical face à l’OM

Les Canaris ont battu l’OM Médéa, avant-hier, lors d’une joute amicale disputée à Boumerdès. La rencontre s’est soldée par un score de deux buts à un. Les réalisations des Canaris ont été signées par le défenseur Khelili et le milieu de terrain Benabou. Quant au but de Médéa, il a été marqué par Khelili contre son camp. Cette victoire est bonne pour le moral des Kabyles, même si ces derniers n’ont pas été convaincants. Le coach Hidoussi aura ainsi relevé les insuffisances de son équipe, afin de les travailler pendant les entraînements. Avec ses collaborateurs, il fera tout pour que l’équipe soit prête sur tous les plans pour la reprise de la compétition. La JSK devra encore disputer deux autres matchs amicaux, les 16 et 20 du mois en cours, devant des adversaires qui restent à désigner.

M. L.