Le gardien Hamzaoui s’engage pour 30 mois

C’est désormais officiel, le portier de l’ASO Chleff Ammar Hamzaoui s’est engagé pour 30 mois avec le MOB. Après avoir tout conclu avec les dirigeants Bedjaouis dans la soirée du mardi, Hamzaoui a passé la visite médicale d’usage le lendemain avant de procéder à la signature de son contrat avant-hier matin au siège du club. Il est en effet la quatrième recrue des Crabes en ce mercato hivernal après Boucherit, Benali et Bouchema.

Derrag ou Benyahia pour clore le recrutement

Le mercato hivernal va prendre fin demain à minuit et les Crabes n’ont toujours pas pu engager l’attaquant tant attendu pour pouvoir clôturer leur recrutement. A cet effet, et selon une source fiable, “les officiels béjaouis ont contacté Derrag (CRB) et Benyahia (NAHD)”. Les deux joueurs auraient donné leurs accords de principe et la direction doit trancher au plus vite en choisissant l’un d’entre eux. Cela dit, il semble que le premier cité, qui vient d’être libéré par le CRB, serait le mieux indiqué. Pour rappel, le MOB a déjà assuré les services de quatre nouveaux joueurs, Bouchrit (MCA), Benali (MCO), Bouchema (CRB) et le portier Hamzaoui (ASO). Pour ce qui est du stage qu’effectueront les protégés de Henkouche à Temouchent, il y a lieu de préciser qu’il a été repoussé de 24 heurs. Il débutera lundi prochain.

