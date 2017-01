Hommage posthume à Yahia Hammouche

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 178 lecture(s)

à l’occasion de Yennayer, la famille du MOB a tenu à rendre un vibrant hommage, avant-hier, à l’ancien président des Vert et Noir, le défunt Yahia Hammouche, décédé le 8 décembre dernier à l’âge de 57 ans. Ce membre actif au sein de l’assemblée des crabes, et qui fut le président de ce club pendant deux saisons, de 1996 à 1998, a été également un grand militant de la cause amazighe. Le club amateur, en collaboration avec la famille du défunt et ses amis, a choisi délibérément cette occasion, qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année, pour lui rendre hommage. Ainsi, des journalistes, des hommes de la culture, plusieurs hommes politiques et des membres du mouvement associatif étaient au rendez-vous. Said Khelil, Djamel Zenati, Boudjemaa Agraw, Saïd Sadi pour ne citer que ceux-ci, sont, également, venus partager ce moment plein de souvenirs et d’émotion avec la famille du défunt. «Je suis émue et fière à la fois en voyant tout ce beau monde venu rendre hommage à mon père», dira Lehna, fille ainée du défunt. Les organisateurs, qui ont consenti beaucoup d’efforts pour que ce rendez-vous soit une réussite, ont programmé un match au stade OPOW entre les anciens du MOB et les journalistes. Dans la soirée, un diner spécial Yennayer, fait de couscous roulé à la main à base d’orge et de poulet, a été servi aux invités. Tous les intervenants, qui se sont succédés au micro, étaient unanimes à dire que Béjaïa avait perdu un grand homme. «Il incarnait un homme de principes, de tolérance, de bravoure et d’autres qualités qui ont fait de lui un rassembleur et un fédérateur», dira Mustapha Rezki, président du club amateur.

Amine Kaci