Le jeune Si Salem a signé à l’O Médéa hier

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 179 lecture(s)

Le jeune espoir centre-avant kabyle, Nazim Si Salem, a paraphé, hier, un contrat de 18 mois avec la formation de l’O Médéa.

Après le recrutement de Zerguine et Baitèche, Si Salem a préféré opter pour un club qui lui permettra de rester compétitif et de jouer lors de la seconde manche du championnat. D’ailleurs, il a vite trouvé un accord avec ses responsables avant de rallier la ville de Médéa pour signer un contrat avec l’O Médéa. Joint par nos soins, le joueur dira : «J’ai opté pour l’O Médéa car je veux rester compétitif. D’ailleurs, j’ai trouvé vite un terrain d’entente avec mes responsables à la JSK que je remercie au passage. Je souhaite une grande réussite à la JSK pour la suite du parcours. La JSK restera le club du cœur et Inch-Allah je reviendrai un jour pour endosser le maillot de ce club qui m’est très cher».

M. L.