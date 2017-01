Tizi-Rached sombre à Bordj El Kifan

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 483 lecture(s)

Le fait marquant de cette 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de la régionale I aura été le naufrage de l’O Tizi-rached à Bordj El-Kifan (6 - 1).

à retenir aussi plus largement de cette phase aller dominée par le champion d’hiver le MB Bouira, le grand retour de l’ES Azeffoun puisque les Marins ont réussi une spectaculaire remontée au classement en pointant désormais à la 2e place qu’ils partagent avec deux autres équipes, la JS Tixéraine et l’E Sour El Ghozlane qui se sont contentés de matchs nuls face respectivement à la JS Tichy (0 - 0) et l’EC Oued Smar (1- 1). Les capés de Karim Kaced et Ramdane Ait Ramdane sont à sept longueurs du leader le MB Bouira qui totalise 34 points avec sa victoire 3 à 1 face au CB Sidi Moussa. L’ES Azeffoun totalise dans son compte 27 unités et finit la phase aller en beauté et sur une bonne note après sa précieuse victoire 1 à 0, devant le NR Bouchaoui. Le CRB Tizi Ouzou pour sa part n’a pas pu faire mieux, en se contentant d’un match nul à domicile, sur un score vierge, face au WB Saoula et termine la phase aller à la 12e place avec 16 points. L’Olympique Tizi Rached elle se complique donc la tâche après sa déroute sur le score sans appel de 6 à 1 face au CRB Bordj El Kiffan et reste à l’avant-dernière place avec 10 points seulement dans son compte. La JS Akbou dégringole à la 5e place après sa courte défaite en déplacement, face à l’IR Birmandreis 1 à 0. Enfin, le NR Dely Ibrahim a été tenu en échec (0 - 0) par l’ESM Boudouaou.

A. M.