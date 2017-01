Le Mouloudia se confirme champion d’hiver

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 406 lecture(s)

Le Mouloudia de Bouira termine la phase aller avec une victoire (3 - 1) devant la lanterne rouge, le CB Sidi Moussa. Les camarades du capitaine Amie Saidoune ont ouvert le score à la 25’ par l’intermédiaire de Azzouni d’une jolie tête. Les visiteurs qui n’avaient rien à perdre ont profité du relâchement des locaux qui ont raté plusieurs occasions pour revenir au score sur une belle action collective, avec au finish Mehis qui trompe la vigilance de Haboul. À la deuxième mi-temps, Hamitouche et Akil font leur apparition en remplacement de Hamza Fatheddine et de Karoune. Le Mouloudia ajoute le deuxième but dès la reprise par l’intermédiaire du virevoltant Omar Allouache d’une jolie gauche à ras de terre. Le MB Bouira soutenu par le public présent en force aurait pu tuer le match à plusieurs reprises n’était-ce l’excès de précipitation et la maladresse de Ziani dans un jour sans ou encore Allouache et Belouarem. Il faut dire que l’entrée de Hamitouche et d’Akil avait donné plus de rythme en milieu de terrain. À la 67’, le CBSM est réduit à dix après l’expulsion de Benkara. Malgré cela, le Mouloudia n’a pas su profiter de sa supériorité numérique. Il a fallu attendre la 80’ pour voir enfin Belouarem ajouter le troisième but libérateur pour son équipe, sur une action de Charef qui a pris la place de Azzouni sortie sur blessure. Ce dernier d’une belle enjambée, centre en profondeur et Balouarem, en embuscade et profitant de la sortie hasardeuse du gardien de but, prend tout son temps pour contrôler la balle et inscrire le troisième but. Ainsi, le Mouloudia termine à la première place avec sept points d’avance sur l’ES Azeffoun, l’E Sour Ghozlane et la JS Tixeraine.

A M’hena