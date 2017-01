Le SRB Tazmalt nouveau leader

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 294 lecture(s)

Le désormais ex-leader du groupe, en l’occurrence l’US Soummam, a été battu dans le choc de la 10e journée par son voisin, la JS Ighil Ouazzoug, un autre prétendant au titre, et se voit, ainsi, reléguer à la 4e place. Cette victoire de la JSIO a permis au dauphin, le SRB Tazmalt, de retrouver, à nouveau, le fauteuil de leader, grâce à son large succès devant son public aux dépens du NB Taskriout. Cela dit, l’avance des hommes de Ouari Massinissa demeure minime devant ses principaux concurrents, notamment la JSIO qui cumule les succès. Ce qui amène à dire que rien n'est encore joué et que la concurrence sera encore plus rude. Il faudra s'attendre à d’autres changements dans les prochaines journées. L’autre grand bénéficiaire de cette journée est le SS Sidi-Aïch qui est allé ramener trois précieux points, d’Oued Ghir devant l’ASOG, l’avant dernier du classement. Un succès qui permet aux poulains de Samir Amaouche de s’accaparer de la seconde place du dauphin. Toutefois, le carton du jour est à mettre à l’actif du RC Seddouk et du CRB Aokas qui se sont livrés à une véritable promenade de santé devant respectivement le CRB Souk El Tenine, le CR Mellala. De son côté, l’ARB Barbacha a été contraint au partage de points par l’ASP Civile, dans son propre fief. Enfin, l’autre derby de Béjaïa entre les deux mal classés, à savoir la JS Béjaïa et l’AS Taâssast, n’a pas connu de vainqueur.

Samy H.