Kadiria met la pression sur Auzia

Il ya 20 heures 46 minutes

Profitant du repos du leader, l’US Auzia exempte pour cette journée, le dauphin, le DRB Kadiria réduit l’écart qui les sépare à un seul point à la faveur de sa victoire quoiqu’étriquée (1 - 0) face au CR Thameur. La journée a été toutefois marquée par la victoire en dehors de leurs bases de la JS Bouaklane et du CR Bordj Okhris respectivement (1 - 4) face à la lanterne rouge l’IRB Esnam et (1 - 3) au stade de Bouira devant l’USMB locale. L’ABR Djebahia a été accrochée à domicile (2 - 2) par l’USC Khebouzia. De son côté, l’UB Mesdour a pris le meilleur sur la JS Adjiba par la plus petite des marges, alors que l’Olympique Club d’El Adjiba, l’OCA n’a pas fait de détails face au FC Thamellahth qu’il a écrasé sur le score de (4 - 1).

A M’hena.