Malgré le mauvais temps...

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 270 lecture(s)

La région thermale de Hammam Fraxa est de nouveau sortie de sa torpeur, à l’occasion de la Course de Côte.

Trente-deux voitures de courses, tous modèles confondus, représentant plusieurs wilayas, ont pris part à cette 1ère édition spéciale Yennayer qui s’est déroulée avant-hier samedi à Hammam Fraxa, dans la commune d’El Hachimia, à 30 Km au Sud-ouest de Bouira. Organisée par la ligue de Bouira des sports mécaniques, la compétition a été marquée par une forte participation et une forte présence des médias malgré le froid glacial. A noter la participation de cinq VHC, des voitures historiques, dans une course spéciale de cette catégorie. La ligue de wilaya de Bouira des sports mécaniques, qui compte désormais six voitures de course en plus des deux pilotes de la région de Djanet qui ont officiellement rejoint la ligue, a participé avec trois voitures. La course a été dominée par les clubs de Blida et d’Alger. Ali Lamri, président de la ligue des sports mécaniques de Bouira, a exprimé son souhait d’organiser une course similaire, spéciale Yennayer, dans différentes régions de la wilaya. Pour rappel, depuis sa création en 2014, la ligue de Bouira des sports mécaniques a déjà à son actif cinq éditions de cette course de côte, organisées à Hammam Fraxa et Lalla Khedidja (Saharidj). Cependant, la ligue ne dispose toujours pas de siège et bute à chaque fois au problème de manque de moyens financiers. «On peut faire beaucoup de choses en organisant des courses- auto, motos et autres, notamment développer les sports mécaniques, mais surtout développement le tourisme dans la wilaya de Bouira», dira Ali Lamri, qui enchaînera : «à chaque édition, le nombre de participants augmente. Les amateurs de vitesse reviennent à chaque fois en ramenant avec eux de nouveaux participants. Mais les moyens financiers nous font défaut, nous ne pouvons rivaliser avec les ligues d’Alger ou de Blida qui sont soutenues par des sponsors, ce dont nous avons le plus grand besoin ici à Bouira». M. Lamri conclura en disant : «Les pouvoirs publics doivent nous aider à trouver les sponsors pour nous soutenir dans notre démarche».

A M’hena.