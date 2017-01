«Il faudra améliorer le collectif»

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 381 lecture(s)

L’équipe du MO Béjaïa prendra ses quartiers dès ce soir à Témouchent pour un stage d’une dizaine de jours. Après avoir bénéficié de trois jours de repos, les joueurs se remettront au travail ce soir pour entamer le deuxième cycle de préparation. «Nous avons travaillé à Béjaïa pendant une semaine pour tenter de combler le déficit physique constaté chez les joueurs. À présent, on doit passer au deuxième cycle. On axera notre préparation sur le volet technico-tactique avec au programme des matches amicaux pour pouvoir améliorer le collectif de notre groupe et apporter les correctifs qui s’imposent. On tâchera de travailler dur pour être fin prêts pour la phase retour», dira l’entraîneur Mohamed Henkouche. Ce sera également une opportunité pour pouvoir perfectionner les automatismes du groupe, d’autant plus qu’il y a cinq nouveaux joueurs qui sont Boucherit, Benali, Bouchema, Boulemdais et le portier Hamzaoui. «On doit jouer deux ou trois matches amicaux pour retravailler la cohésion de l’équipe», a précisé le nouveau coach du MOB. «On a recruté des joueurs d’expérience et des noms confirmés mais pour moi, seul le terrain compte», dira-t-il. Enfin, pour ce qui est du Malien Sidibé qui a boudé l’équipe depuis près de deux semaines pour exiger de la direction la revalorisation de son salaire, nous avons appris qu’il compte bien reprendre du service et d’entamer les négociations avec les officiels du club.

Boudjelti nouvel entraîneur des gardiens de buts

Par ailleurs, et selon une source fiable, la direction des Crabes engagera aujourd’hui Boudjelti comme entraîneur des gardiens de buts. Après avoir tout conclu avec les officiels du club, l’ex-portier du CRB est attendu aujourd’hui à Béjaïa pour signer son contrat. Il aurait été donc préféré à Kadim dans ce poste car ce dernier, pour rappel, avait dans un premier temps tout conclu avec les Vert et Noir. L’entraîneur Henkouche serait derrière le choix porté sur Boudjelti.

Amine Kaci.