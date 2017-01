Mahrez le meneur, Mahrez le sauveur !

Par DDK | Il ya 20 heures 46 minutes | 1502 lecture(s)

Ce n’est sans doute pas la meilleure entame qu’auraient espérée les Algériens pour leur équipe dans cette CAN où elle est pourtant présentée parmi les favoris

Mais les faits sont là : l’Algérie n’a pu décrocher mieux que le nul dans ce premier match face au supposé plus faible adversaire du groupe (devant la Tunisie et le Sénégal). Et ce n’est pas du tout faux de dire que l’équipe est vraiment revenue de loin après une première mi-temps passée sans aucune maitrise du sujet malgré que Mahrez a été le premier à ouvrir le score dès la 12’. Mais le Zimbabwe fera vite de remettre les pendules à l’heure à la 17’ sur une faute de Belkhiter un peu comme Belkaroui face à la Mauritanie à Blida. Les Zimbabweens se permettront même d’aggraver la marque sur un penalty dont le même Belkhiter n’était pas du tout au dessus de tout soupçon. Heureusement qu’au retour des vestiaires, l’équipe sera plus entreprenante mais ce n’était pas évident face à un adversaire qui avait bien pris confiance. Il aura fallu attendre la 82’ pour (re) voir enfin le même Mahrez scorer une seconde fois et sauver l’Algérie d’un faux pas assuré. A signaler aussi la belle prestation de Brahimi et de M’Bolhi qui a épargné le pire aux Verts. Autrement, le beau pied gauche de Riadh Mahrez n’aurait certainement pas suffi pour.

Sandra Nizab.