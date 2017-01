Rien n’est encore joué !

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 453 lecture(s)

Le coup d’envoi de la coupe d’Afrique des nations 2017 a été donné avant-hier à Libreville, avec au menu les deux matchs du groupe A, composé du Gabon pays organisateur, de la Guinée Bissau, du Cameroun et du Burkina Faso. Le match d'ouverture a été une surprise pour les amoureux de la balle ronde en Afrique, puisque le petit poucet, la Guinée Bissau, a créé la surprise. Les Gabonais, emmenés par Aubameyang auteur du premier but de la partie en seconde période, n'ont pas su gérer ce petit avantage et se sont fait piéger chez eux à Libreville et devant leurs supporters à la dernière minute de la partie sur une tête plongeante de l'attaquant guinéen Soarez. Une égalisation qui a rendu le stade silencieux. Une surprise de taille dès l'entame de la compétition africaine. Quant au match choc de cette 1ère journée du groupe A, entre les Lions Indomptables du Cameroun et les Etalons du Burkina Faso, il a été très disputé de bout en bout. Les Camerounais étaient les premiers à ouvrir la marque sur coup franc direct par Moukandjo à la 34’, avant qu’Issoufou Dayo n’égalise à la 75’. Les quatre sélections du groupe A sont à égalité de points, avec une seule unité chacune. La course vers la qualification va être serrée jusqu’à la dernière journée de ce premier tour.

A.M.