Le tenant du titre fait son entrée

Le tenant du titre africain, la Cote d’Ivoire, sera à l’épreuve aujourd’hui lors de son premier test officiel face aux Eperviers du Togo. Un match entrant dans le cadre de la 1ère journée du 1er tour de cette CAN 2017 dans le groupe C. Les Eléphants de la Cote d’Ivoire, drivés par Michel Dussuyer, sont déterminés à confirmer leur statut de prétendant en puissance à leur propre succession, dès cet après-midi au stade d’Oyem. Mais, les Togolais, coachés par l’expérimenté Claude Le Roy qui connait assez bien le continent africain, comptent sortir le grand jeu, pour entamer leur aventure en force, afin d’entretenir l’espoir dans ce groupe relevé et se qualifier aux ¼ de finale. Un match de revanche pour les Eperviers, après la défaite face aux Eléphants, un certain 22 janvier 2013 sur le score de deux buts à un. Ainsi, les Togolais comptent prendre le meilleur sur les Ivoiriens, mais ce sera difficile, surtout que ces derniers veulent confirmer leurs intentions dès leur entrée en lice, cet après-midi.

Et les Marocains face au piège congolais

Le deuxième match de cette 1ère journée du 1er tour du groupe C mettra aux prises, dans la soirée à 20h, les Lions de l’Atlas au RD Congo. Un match indécis pour les protégés d’Hervé Renard, tenant du titre avec les Ivoiriens lors de la précédente édition, puisque l’adversaire, la République Démocratique du Congo, ne sera pas facile à manier et se présentera au stade d’Oyem avec la nette ambition de créer la sensation et la surprise dans ce tournoi africain. La partie s’annonce difficile et les Marocains doivent sortir le grand jeu, s’ils veulent entrevoir la suite de leur parcours sous de bons auspices. La victoire est impérative pour la sélection du royaume chérifien, mais les Congolais ne l’entendent pas de cette oreille, et promettent de créer l’exploit dès ce premier match de la compétition.

A. M.