La guerre des postes relancée

La JSK a recruté quatre attaquants en ce mercato hivernal, à savoir Izerghouf, Benaldjia, Baitèche et Zerguine. En plus de ces nouveaux éléments, le club kabyle dispose de deux autres bons attaquants, le jeune Samir Aiboud et Hadi Boulaouidet. Avec ces recrutements, les responsables kabyles comptent résoudre le problème de l’attaque, le maillon faible de l’équipe lors de la première phase du championnat. Une rude concurrence est donc attendue pour la composition de l’attaque kabyle dans les différentes rencontres de la phase-retour. Le coach Hidoussi quant à lui a exprimé sa satisfaction du rendement des joueurs recrutés, lors de la joute amicale disputée face à l’O Médéa jeudi dernier : «Dans l’ensemble, je suis satisfait du rendement des nouvelles recrues. Zerguine était bon et sera plus performant lorsqu’il connaitra mieux le club. Benaldjia aussi a donné un bon rendement et Izerghouf a démontré de belles choses sur le plan technique. Avec plus de compétition, il sera encore meilleur», a déclaré le coach kabyle. Plus de choix donc pour le staff technique kabyle qui devra néanmoins sacrifier des éléments à chaque fois. Nous saurons quels joueurs s’imposeront dès la reprise du championnat. Mais le plus important pour le coach Hidoussi et pour les supporters kabyles c’est que l’attaque crache le feu, quels que soient les joueurs alignés.

Khelili réussira-t-il à détrôner Rial ou Berchiche ?

Le défenseur axial Sofiane Khelili est lui aussi une recrue de ce mercato hivernal. Il a lui aussi réussi un bon match face à l’O Médéa, en dépit du fait qu’il souffre d’un manque de compétition. Cependant, le joueur travaille beaucoup lors des entraînements et son seul objectif est de gagner la confiance de son entraîneur. Mais avec la présence de Rial et Berchiche qui jouent ensemble depuis la saison passée, Khelili réussira-t-il à s’imposer ? Obligera-t-il le coach Hidoussi à laisser Rial ou Berchiche sur le banc ?

