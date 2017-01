De l’or pour Naâmane

Par DDK | Il ya 23 heures 1 minute | 424 lecture(s)

Lors de la saison dernière, Nadir Naâmane, l’enfant de Maâtkas (Aït Zaim), jeune étudiant de 25 ans, a remporté, en avril, le titre de champion du monde à Bucarest, en Roumanie.

Il avait alors mis KO un athlète Roumain chez lui. Un exploit pas facile à réaliser. «En écoutant l’hymne national et en voyant le drapeau vert, rouge et blanc monter dans le ciel de Bucarest, je n’ai pas pu contenir mon émotion et des larmes chaudes ont coulé», avait il dit lors de notre rencontre. Il s’est illustré de nouveau en coupe d’Algérie, à Aïn Timouchent, du 29 au 31 décembre dernier. Il a obtenu la médaille d’or avec son club Idhourar de Tizi-Ouzou. «J’étais dans la catégorie des moins de 75 kilos, une catégorie difficile avec des athlètes de bon niveau comme ceux de Tipaza, Oum el Bouaghi et Alger centre. La compétition a été dure mais grâce au travail et au sérieux, j’ai pu relever le défi et battre tous mes adversaires qui n’ont pas démérité». Et d’ajoute : «Mon but est de préserver mon titre national et international. Pour cela j’ai besoin d’aide. La volonté à elle seule ne suffit pas. Quand on a à faire à des athlètes de niveau mondial, il faut au moins le minimum. J’appelle donc les autorités du sport et mêmes les sponsors à nous venir en aide pour améliorer notre niveau et hisser les couleurs nationales sur la scène sportive internationale». Le champion dédiera son titre à la population de Maâtkas, de Tizi Ouzou et à tout le peuple algérien.

Hocine T.