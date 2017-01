Le NC Béjaïa s’offre la deuxième place

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 416 lecture(s)

La treizième journée du championnat de la nationale I des seniors dames, jouée le week-end passé, a été favorable au NCB, au SVB et au RCB qui ont gagné leurs matchs alors que le MBB et le WAB ont échoué dans leur mission. Le NC Béjaïa est revenu avec une précieuse victoire de son déplacement à Chlef en battant le NRC local sur le score de 3 - 2 (25-22, 25-23, 22-25, 16-25 et 09-15). Même si les Bejaouies ont été menées 2-0, elles ont pu revenir au score et imposer le tie-break qui a souri aux capées de Malek Allab qui se replacent ainsi à la seconde place au classement général. Le Seddouk VB n’a pas trouvé de difficulté pour gagner son match contre la lanterne rouge, l’ASV Blida, sur le score de 3 - 0 (25-19, 25-17 et 25-17). Grâce à cette victoire, l’équipe de la vallée de la Soummam fait une remontée spectaculaire à la 4eme place. Le RC Béjaïa a dominé son voisin de l’ASW Bejaia pour le compte du derby Bejaoui que la salle Amirouche a abrité. Le match s’est achevé sur le score de 3 - 0 (25-06, 25-16 et 25-10) et le Racing de Bejaia conforte ainsi son capital point par cette victoire. Le WA Bejaia qui s’est déplacé à Tlemcen n’a pas profité de cette rencontre pour augmenter ses chances de maintien en se faisant piéger par le WAT local sur le score de 3 - 0 (25-21, 25-22 et 25-21), une piètre prestation des Bejaouies qui a fait le bonheur des Tlemceniennes qui gardent intactes leurs chances pour le maintien. Le MB Bejaia n’a pas résisté aux assauts des joueuses du GSP qui ont dominé la partie en gagnant par 3-1 (09-25, 27-25, 14-25 et 14-25), un résultat logique devant les Algéroises qui dominent le championnat de bout en bout et qui s’achemine tout droit vers le sacre final. Signalons que le week-end prochain, le championnat cèdera sa place à dame coupe qui entamera ses 1/8es de finale.

Z. H.