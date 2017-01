«L'Algérie n'est pas favorite»

Par DDK | Il ya 23 heures 3 minutes | 988 lecture(s)

L'international algérien Riyad Mahrez a estimé hier que le nul concédé par les Verts face au Zimbabwe (2 - 2), dimanche pour leur premier match en Coupe d'Afrique 2017 (CAN-2017) au Gabon, ne faisait que confirmer que l’Algérie ne figurait pas parmi les favoris à la victoire finale.

"C’est vrai que ça commence bien pour moi. Mais le plus important, c’est l’équipe. Il faut qu’on se concentre sur les deux prochains matchs", a-t-il expliqué au micro de RMC. Le joueur de Leicester City (Premier League anglaise), fraîchement sacré meilleur footballeur africain en 2016, s'est illustré dans ce match par un doublé, le premier réalisé dans cette CAN-2017, qui lui permet de prendre provisoirement les commandes du classement des buteurs. Une ''distinction'' qui ne le pousse pas toutefois à se fixer des objectifs personnels pour ce tournoi. "On n’a pas d’objectif personnel. On va d’abord essayer de passer la phase de poules. Après, on verra. Ce sera des matchs à élimination directe. Je ne sais pas si on est favori. En Afrique, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Il n’y a pas de favori. On verra à la fin", a-t-il poursuivi. L'Algérie affrontera la Tunisie, qui a débuté par une défaite contre le Sénégal (2-0), jeudi à Franceville (17h00), dans un match que Mahrez considère comme une finale. "C'est un derby. Ca va être un match difficile. Ils ont un peu les mêmes caractéristiques que nous. Que le meilleur gagne. C'est un peu comme une finale, déjà. On est en difficultés, donc on verra", a-t-il encore dit. Pour sa part, le défenseur central de l'équipe nationale de football d'Algérie Ramy Bensebaini a relevé la nécessité de réagir face à la Tunisie et le Sénégal pour pouvoir arracher la qualification pour les quarts de finale. "Nous avons mal entamé le tournoi avec ce match nul face au Zimbabwe (2 - 2), mais rien n'est perdu.

Bensbaïni estime que rien n’est perdu

Il nous reste deux matchs qu'il faudra gagner pour pouvoir nous qualifier ", a indiqué le jeune défenseur des Verts. Pour sa première titularisation, le joueur formé au Paradou AC (Ligue 2/Algérie) âgé de 21 ans a forcé l'admiration où il a été associé à Aissa Mandi dans l’axe central. Il constituait l'une des rares satisfactions du match avec le portier Rais M'bolhi et Riyad Mahrez. "On savait que le Zimbabwe est une équipe qui joue bien au ballon. Notre tort, est d'avoir mal entamé la partie, nous avons laissé l’adversaire jouer, chose qui nous a coûté cher. En seconde période, nous avons eu une bonne réaction ", a-t-il ajouté. Pour le joueur du Stade de rennes (Ligue 1/France), l'essentiel était d’éviter la défaite au début de la compétition. "Le plus important est d’avoir évité la défaite, nous avons joué avec une nouvelle défense et je suis persuadé qu’on sera beaucoup plus performants lors des deux prochains matchs ", a souligné Bensebaini. Concernant ses grands débuts dans le onze titulaire, le natif de Constantine s'est dit " satisfait" de sa première apparition. "Je me suis bien senti sur le terrain en donnant le meilleur de moi-même. Ce n’est que le premier match pour moi, au fil du temps je vais cumuler plus d’expérience et de confiance ", a-t-il conclu. Pour rappel, dans l’autre match du groupe B, le Sénégal s’est imposé face à la Tunisie (2 - 0), un résultat qui permet aux " Lions de la Teranga" d’occuper la tête du classement. La 2e journée se jouera demain jeudi avec au programme Algérie - Tunisie (17h00) et Sénégal - Zimbabwe (20h00).