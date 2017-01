Yesli a résilié son contrat, Sidibé attendu ce soir

Par DDK | Il ya 23 heures 3 minutes | 815 lecture(s)

La direction du MOB a finalement pu trouver un terrain d’entente avec le joueur Yesli. «Il a accepté de résilier son contrat moyennant une indemnité d’une mensualité supplémentaire. Ce qui a été dit dans la presse ces derniers jours est infondé. Le joueur n’a pas saisi la CRL», a expliqué le président Farid Hassissene. Il est vrai que dans un premier temps, l’ex-joueur de la JSK, qui a été libéré par le club durant le mercato hivernal, a exigé une indemnité de trois salaires, pour qu’il accepte de signer la résiliation de son contrat, mais après plusieurs rounds de négociations, les deux parties ont pu s’entendre, comme l’a précisé notre interlocuteur. Pour ce qui du joueur malien Sidibé, qui est rentré chez lui depuis le début de la trêve sans donner signe de vie, la direction des vert et noir a finalement réussi à le joindre et il devrait être de retour ce soir. «Dès son arrivée, il sera auditionné. Il est appelé à expliquer les raisons de cette absence prolongée», dira le président Hassissene. Il est, donc, à prévoir des sanctions financières contre le joueur. Ce dernier sera appelé, une fois qu’il aura discuté avec ses dirigeants, de rejoindre le reste du groupe qui se trouve à Temouchent depuis lundi dernier. En effet, les vert et noir ont pris leurs quartiers à l’ouest du pays, pour un stage d’une dizaine de jours. Mohamed Henkouche, qui a été rejoint par l’entraineur des gardiens Djamel Boudjelti, mise beaucoup sur ce regroupement, pour apporter les dernies réglages avant l’entame de la deuxième moitié du championnat. Pour rappel, la prochaine sortie des Béjaouis face à l’USM Alger, prévue initialement ce samedi, est reportée à une date ultérieure. La raison est connue de tous ; il y a trois joueurs du MOB en équipe nationale militaire qui participe actuellement aux championnats du monde à Oman. D’ailleurs c’est le Béjaoui Khadir qui a donné la victoire aux Algériens, avant-hier, face aux Allemands (2 - 1), en inscrivant le but de la victoire.

Amine Kaci