Un bon test avant le GC Mascara

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 352 lecture(s)

C’est sous un froid de canard que les camarades de Latrèche Messaouden ont donné la réplique, avant-hier au stade de l’UMA, à l’US Soummam dans une rencontre amicale qu’ils ont largement dominée, pour s’imposer au final par un net 4 à 0 (mi-temps 3 - 0). Les buts de la partie ont été inscrits par Drifel, Boumechra, Bensaha et Ghanem. Le coach en chef de la JSMB, Younes Ifticene, qui a fait tourner une nouvelle fois son effectif, s’est penché notamment sur les erreurs constatées lors du dernier match de championnat contre le RCA afin de procéder aux correctifs nécessaires en prévision du rendez-vous de ce week-end à domicile face au GC Mascara. En outre, le technicien béjaoui a voulu maintenir, à travers ce match contre l’US Soummam, tous ses joueurs compétitifs, notamment ceux qui n’ont pas eu la chance de prendre part à la confrontation de vendredi passé face au RCA. Le moins que l’on puisse dire, enfin, est que Bensaha et consorts, qui ont montré un visage plutôt pâle devant les jeunots de l’Arbaa, ont tenu, cette fois-ci, à rassurer leur coach sur la bonne santé de leur compartiment offensif et ce, à quelques heures d’un rendez-vous capital contre le GC Mascara, comptant pour la 17e journée du championnat de ligue 2.

B Ouari